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Фристайлистов обяжут выучить государственный гимн и не использовать БЧБ-символы («Белсат»)
22.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фристайлистов обязуют изучать официальный гимн и не использовать БЧБ-символы, сообщает
«Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу» подготовил дополнительное соглашение к контрактам, которое обязывает подписантов знать слова и музыку официального гимна, использовать во время соревнований государственную или утвержденную символику, а также не давать интервью СМИ без согласия работодателя.
Фото: «Белсат»
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Фристайлистов обязуют изучать официальный гимн и не использовать БЧБ-символы, сообщает «Белсат».
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