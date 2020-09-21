Фристайлистов обяжут выучить государственный гимн и не использовать БЧБ-символы («Белсат»)

Источник материала: Tribuna.com

Фристайлистов обязуют изучать официальный гимн и не использовать БЧБ-символы, сообщает «Белсат».

«Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу» подготовил дополнительное соглашение к контрактам, которое обязывает подписантов знать слова и музыку официального гимна, использовать во время соревнований государственную или утвержденную символику, а также не давать интервью СМИ без согласия работодателя.

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Фото: «Белсат»