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Чемпионат и первенство Беларуси по летнему биатлону стартуют 25 сентября

22.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Чемпионат и первенство Беларуси по летнему биатлону стартуют 25 сентября в "Раубичах", сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Начнутся состязания спринтом в разных возрастных категориях.

"Вся национальная команда примет участие в соревнованиях. Чемпионат Беларуси носит статус открытого, но пока спортсмены из других стран заявки не подавали. Несмотря на то, что на территории "Раубичей" действует режим ограниченного посещения из-за COVID-19, зрители при соблюдении мер безопасности (при наличии маски и социальной дистанции 1,5 м), смогут посетить спорткомплекс и понаблюдать за ходом гонок", - рассказали в пресс-службе Белоруской федерации биатлона.

Завершатся соревнования 27 сентября гонками преследования.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на действующий на территории "Раубичей" режим ограниченного посещения, зрители при соблюдении мер безопасности смогут присутствовать на соревнованиях.
 
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