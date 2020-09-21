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Чемпионат и первенство Беларуси по летнему биатлону стартуют 25 сентября
22.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Чемпионат и первенство Беларуси по летнему биатлону стартуют 25 сентября в "Раубичах", сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
Начнутся состязания спринтом в разных возрастных категориях.
"Вся национальная команда примет участие в соревнованиях. Чемпионат Беларуси носит статус открытого, но пока спортсмены из других стран заявки не подавали. Несмотря на то, что на территории "Раубичей" действует режим ограниченного посещения из-за COVID-19, зрители при соблюдении мер безопасности (при наличии маски и социальной дистанции 1,5 м), смогут посетить спорткомплекс и понаблюдать за ходом гонок", - рассказали в пресс-службе Белоруской федерации биатлона.
Завершатся соревнования 27 сентября гонками преследования.
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Несмотря на действующий на территории "Раубичей" режим ограниченного посещения, зрители при соблюдении мер безопасности смогут присутствовать на соревнованиях.
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