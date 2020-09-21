ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Атлетико" и Суарес договорились – СМИ

22.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Атлетико" и уругвайский форвард Луис Суарес согласовали условия контракта, пишет El Mundo Deportivo.

СМИ ранее писали, что 33-летний нападающий в скором времени покинет "Барселону" и продолжит карьеру в туринском "Ювентусе". Но накануне стало известно, что руководство "Юве" передумало подписывать игрока в это трансферное окно.

По информации источника, в услугах Суареса заинтересован "Атлетико". "Матрасники" предложили уругвайцу двухлетний контракт. Правда, чтобы переход окончательно состоялся команду Диего Симеоне должен покинуть нападающий Диего Коста. 

Суарес, как ожидается, придет на замену Альваро Морате, который на правах аренды вернется в "Юве".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Атлетико" предлагает 33-летнему Суаресу двухлетний контракт. "Барселона" готова компенсировать часть зарплаты уругвайского форварда в новой команде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Фристайлистов обяжут выучить государственный гимн и не использовать БЧБ-символы («Белсат»)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика