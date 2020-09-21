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"Атлетико" и Суарес договорились – СМИ
22.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Мадридский футбольный клуб "Атлетико" и уругвайский форвард Луис Суарес согласовали условия контракта, пишет
СМИ ранее писали, что 33-летний нападающий в скором времени покинет "Барселону" и продолжит карьеру в туринском "Ювентусе". Но накануне стало известно, что руководство "Юве" передумало подписывать игрока в это трансферное окно.
По информации источника, в услугах Суареса заинтересован "Атлетико". "Матрасники" предложили уругвайцу двухлетний контракт. Правда, чтобы переход окончательно состоялся команду Диего Симеоне должен покинуть нападающий Диего Коста.
Суарес, как ожидается, придет на замену Альваро Морате, который на правах аренды вернется в "Юве".
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"Атлетико" предлагает 33-летнему Суаресу двухлетний контракт. "Барселона" готова компенсировать часть зарплаты уругвайского форварда в новой команде.
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