Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над "Сибирью" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Sputnik.

Сегодня на "Минск-Арене" "зубры" принимали в гостях "Сибирь". Встреча завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:1, 2:3) в пользу хозяев. В составе победителей точными бросками отметились Брэндон Козун (1-я минута), Шэйн Принс (2 и 24), Бреннан Менелл (50) и Роб Клинкхаммер (59). У гостей - Ярослав Хабаров (24), Олег Ли (47), Юусо Пуустинен (55) и Степан Санников (60).

"Зубры" одержали третью победу кряду и сейчас располагаются на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 10 баллов.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на выезде в Екатеринбурге 25 сентября против "Автомобилиста".