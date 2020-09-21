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Минское "Динамо" обыграло дома "Сибирь" в КХЛ
22.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" одержали победу над "Сибирью" в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает Sputnik.
Сегодня на "Минск-Арене" "зубры" принимали в гостях "Сибирь". Встреча завершилась со счетом 5:4 (2:0, 1:1, 2:3) в пользу хозяев. В составе победителей точными бросками отметились Брэндон Козун (1-я минута), Шэйн Принс (2 и 24), Бреннан Менелл (50) и Роб Клинкхаммер (59). У гостей - Ярослав Хабаров (24), Олег Ли (47), Юусо Пуустинен (55) и Степан Санников (60).
"Зубры" одержали третью победу кряду и сейчас располагаются на третьем месте в таблице Западной конференции, набрав 10 баллов.
Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на выезде в Екатеринбурге 25 сентября против "Автомобилиста".
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Минские "динамовцы" одержали третью победу подряд и сейчас занимают третью место на Западе с 10 очками.
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