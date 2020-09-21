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Джокович выиграл рекордный 36-й "Мастерс" в карьере
22.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен – Sputnik. Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии "Мастерс" в Риме, сообщает Sputnik.
В решающем поединке серб обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3. Финальный матч продолжался 1 час 53 минуты.
Для 33-летнего Джоковича эта пятая победа на турнире в Риме, всего же в его активе 36 титулов на "Мастерсах". По этому показателю он опередил испанца Рафаэля Надаля.
Кроме того, у сербского теннисиста 81 титул ATP (пятый показатель в истории).
Ранее Джокович вышел на второе место по количеству недель в качестве первой ракетки мира (287) и уступает теперь только швейцарцу Роджеру Федереру (310).
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33-летний сербский спортсмен завоевал 81-й титул в карьере - это пятый показатель в истории.
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