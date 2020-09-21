ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джокович выиграл рекордный 36-й "Мастерс" в карьере

22.09.2020 09:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии "Мастерс" в Риме, сообщает Sputnik.

В решающем поединке серб обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана со счетом 7:5, 6:3. Финальный матч продолжался 1 час 53 минуты.

Для 33-летнего Джоковича эта пятая победа на турнире в Риме, всего же в его активе 36 титулов на "Мастерсах". По этому показателю он опередил испанца Рафаэля Надаля.

Кроме того, у сербского теннисиста 81 титул ATP (пятый показатель в истории).

Ранее Джокович вышел на второе место по количеству недель в качестве первой ракетки мира (287) и уступает теперь только швейцарцу Роджеру Федереру (310).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
33-летний сербский спортсмен завоевал 81-й титул в карьере - это пятый показатель в истории.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Журналистка TUT.BY об уголовных делах Салея, Знака и Власовой: «Если провести аналогию с футболом, то это то же самое, что если бы закрыли Александра Глеба»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика