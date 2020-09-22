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Медали и майки Минского полумарафона-2021 будут брендированы 2020 годом

22.09.2020 13:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 сен – Sputnik. Медали, майки и сувенирная продукция Минского полумарафона-2021 будут брендированы 2020 годом, рассказали Sputnik в пресс-службе БФЛА.

Крупнейшее беговое событие Беларуси – Минский полумарафон - недавно был перенесен на 12 сентября 2021 года. Медали и майки на забег, который пройдет в следующем году, останутся прежними (на них будет указан 2020 год).

"Люди бегут не только за красивую медаль, а чтобы перебороть себя, преодолеть. Так как мероприятие перенесено, участники, оплатившие стартовый взнос, имеют право сохранить свой слот на следующий год.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минский полумарафон

Правда, если они напишут заявление на отказ от забега, мы вернем им деньги. Кстати, регистрация на главное беговое мероприятие продолжается. Планируем, что карнавальный формат сохранится и в 2021 году", - рассказали в пресс-службе БФЛА.

В федерации пояснили, что элитным спортсменам, которые были приглашены в этом году, отправлено письмо о переносе состязаний. В конце августа 42 тысячи медалей полумарафона были доставлены в Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Участники, оплатившие стартовый взнос, имеют право сохранить свой слот на следующий год или получить деньги.
 
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