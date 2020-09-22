Экс-руководитель «Смолевичей» Загорцев: «Я боялся сейчас только одного: умереть и не увидеть Беларусь свободной. Если можете, простите нас, наше поколение»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава Смолевичского райисполкома и экс-руководитель «Смолевичей» Михаил Загорцев обратился к белорусам.

«Я боялся сейчас только одного: умереть и не увидеть Беларусь свободной. Но наши дети – они сделали это. Наши женщины... Спасибо им за все огромное. Наше поколение... Мы просим прощение, что допустили это.

Бывшие коллеги, мэры городов, председатели, еще не поздно не допустить никакого кровопролития. Вы видели, что люди решили все изменить, вы этому мешали, еще не поздно исправиться и идти вместе с народом.

Молодые генералы: Александр Васильев, Щербаченя Игорь, Ковальчук – вы одели генеральские лампасы. Я знал вас как отличных мужчин, офицеров. Наверное, лампасы передавили вам какие-то органы. Вам не нужно извиняться. Здесь извинения, которые принес Караев, они излишни. Вы подумайте об этой Беларуси, что нужно сделать настоящим мужчинам, офицерам.

Господин Караев, вы вспомнили вашу семью и детей. Почему вы не помните о наших детях? Здесь много разговоров о российском следе. Здесь сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами. Но, если это россияне, которые пришли, я обратился к многим мэрам городов-побратимам, директорам заводов. Я сказал, что да, мы были изолированы, мы не видели и не понимали, что происходит. Когда мы увидели это в интернете, то взрослые здоровые мужики рыдали. Но я им сказал: «Не пускайте сюда своих сыновей. Потому что если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, то 1941-1945 год... Поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого никогда больше не допустим».

Я горжусь своими детьми, которые пошли с первого дня на баррикады, горжусь шурином, горжусь всеми детьми, которые пошли, не боясь ничего. Если можете, простите нас, наше поколение. Мы никогда больше не допустим... Мы, дедушки, отцы... Это никогда больше не повторится, и наша Беларусь будет самой красивой, привлекательной, родной.

Мы вместе, мы все равно победим. И наша страна будет свободной», – сказал Загорцев.