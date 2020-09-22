|
Федерация кикбоксинга Беларуси, которую возглавляет Караев, может не допустить трех спортсменов к чемпионату Беларуси из-за политических взглядов
22.09.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса, председателем которой является министр МВД Юрий Караев рассматривает вопрос о недопуске к чемпионату Республики Беларусь и дисквалификации из федерации спортсменов, которые подписали обращение с осуждением многочисленных фактов фальсификации результатов выборов президента Беларуси, а также проявлений грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.
По нашим данным, речь точно идет о трех бойцах:
– Сергее Скибе, который является заслуженным мастером спорта по кикбоксингу и таиландскому боксу, 3-кратным чемпион мира, 8-кратным обладатель Кубка мира, человеком года Витебщины в 2013 году и состоит в национальной сборной Беларуси с 2002 года по настоящее время.
Также под вопросом выступление еще ряда спортсменов, которые подписали обращение спортсменов.
Известно, что основное давление на спортсменов исходит от заместителя председателя федерации Анатолия Симончика и начальника команды при РЦОП по восточным видам единоборств Екатерины Левоненко.
Отметим, что участие в чемпионатах Беларуси является отборочным этапом для права участия в международных соревнованиях – чемпионат Европы, Кубок мира и чемпионат мира. Таким образом, недопуск к участию автоматически приводит к выбыванию из состава сборной Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация кикбоксинга Беларуси, которую возглавляет Караев, может не допустить трех спортсменов к чемпионату Беларуси из-за политических взглядов
Белорусская федерация кикбоксинга и тайландского бокса, председателем которой является министр МВД Юрий Караев рассматривает вопрос о недопуске к чемпионату...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)