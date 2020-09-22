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«Ротор» Хацкевича получил второе техническое поражение – в игре с «Ростовом». Клуб просит перенести кубковый матч
22.09.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
КДК РФС
Кроме того,
Волгоградский клуб направил официальные письма президенту РФС Александру Дюкову и директору ставропольского «Динамо» Андрею Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса игры на резервную дату.
Напомним, что «Ротор» возглавляет белорусский специалист Александр Хацкевич.
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«Ротор» Хацкевича получил второе техническое поражение – в игре с «Ростовом». Клуб просит перенести кубковый матч
КДК РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение.
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