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«Ротор» Хацкевича получил второе техническое поражение – в игре с «Ростовом». Клуб просит перенести кубковый матч

22.09.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

КДК РФС засчитал «Ротору» второе техническое поражение. Такое решение принято из-за неявки команды на игру РПЛ с «Ростовом» по причине карантина. 

Кроме того, «Ротор» обратился к РФС и ставропольскому «Динамо» с просьбой не отменять матч группового раунда Бетсити Кубка России.

Волгоградский клуб направил официальные письма президенту РФС Александру Дюкову и директору ставропольского «Динамо» Андрею Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса игры на резервную дату.

Напомним, что «Ротор» возглавляет белорусский специалист Александр Хацкевич.

 
 
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