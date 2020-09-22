Левченко о приказе Минспорта: «Мы все ближе к Северной Корее»

Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская баскетболистка поделилась мнением о тексте приказа Минспорта .

«Мне грустно и одновременно смешно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Вместо того, чтобы концентрироваться на поставленных задачах и хороших выступлениях, мы наблюдаем психологическое давление на спортсменов.

Наши чиновники любят повторять, что спорт вне политики, но в данном случае мы фактически наблюдаем нарушение прав человека. Спортсменов пытаются как можно больше контролировать и пугать. В 21 веке невозможно применять подобные методы в центре Европы и двигаться с такой системой дальше. Складывается ощущение, что мы все ближе к Северной Корее: это не говори, этого не делай. Как это так?

В приказе написано, что все спортсмены обязаны знать гимн. Но каждый спортсмен сам решает — знать ли гимн, петь ли его вслух. Я помню, когда мы играли на Олимпиадах, некоторые не пели гимн. Но разве это говорит о том, что из-за этого ты хорошо не выступишь и не представишь свою страну на международных соревнованиях по максимуму? Это первое, что непонятно.

Далее в приказе говорится о том, что спортсмены должны не допускать публикаций и выступлений в СМИ без согласования с нанимателем. Это что получается, если я еду за границу и хочу дать там интервью, то должна звонить в РЦОП или министерство и спрашивать разрешения?

Согласно 33-й статье Конституции Беларуси, каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение, никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. То есть, получается, нарушается Конституция Республики Беларусь. Как это возможно? Создается впечатление, что каждый читает Конституцию и видит там что-то другое.

Исходя из своего опыта я знаю, что спортсмены обычно заняты тренировками, соревнованиями, сборами и не думают о том, чтобы проконсультироваться с адвокатом перед подписанием каких-то бумаг. Но я надеюсь, что ситуация с этим приказом станет звоночком для всех, чтобы консультироваться с юристами по всем нюансам. Это позволит опираться на законы.

Я настоятельно рекомендую это всем атлетам. Все же мы взрослые люди и должны ответственно относиться ко всем вопросам, четко понимать, на что соглашаемся или не соглашаемся. Важно не ставить подписей, на разобравшись, только потому, что кто-то тебе сказал или запугал. Надо знать и понимать свои права», – сказала Левченко.

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