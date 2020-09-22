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Заместитель председателя федерации кикбоксинга: «Мы к допуску спортсменов не имеем никакого отношения»
22.09.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первый заместитель председателя ОО «Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса» Анатолий Симончик
«Допуском к соревнованиям занимается главная судейская коллегия (ГСК). Спортсмен должен выполнить условия: представить справку о состоянии здоровья, квалификационные книжки, а также быть включенным в заявку спортивной школы или центра. ГСК осуществляет мандатную комиссию, вот и все. Федерация к допуску спортсменов не имеет никакого отношения», – сказал Симончик.
Функционер подчеркнул, что в положении четко прописано, что никто не может вмешиваться в действия ГСК, «иначе – дисквалификация на год». «Федерация не влияет на допуск к соревнованиям», – уточнил он. В ГСК не входят руководители федерации. По словам Симончика, в федерации занимаются спортом, а не политикой.
Напомним, что председателем Белорусской федерации кикбоксинга и тайландского бокса является министр МВД Юрий Караев
Чемпионат Беларуси по кикбоксингу пройдет с 28 сентября по 1 октября.
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Заместитель председателя федерации кикбоксинга: «Мы к допуску спортсменов не имеем никакого отношения»
Первый заместитель председателя ОО «Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса» Анатолий Симончик прокомментировал информацию о том, что федерация...
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