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Директор «Ислочи» Мельников о финансовых проблемах: «Все уже буквально на тоненькой ниточке осталось. Черная полоса уходит»
22.09.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал о финансовом положении команды. Ранее
- Все ли получается уладить финансово. Я знаю, что есть вопросы.
– Все уже буквально на тоненькой ниточке осталось, когда все закрывается. Вот-вот. То есть я хочу всех обрадовать: и футболистов, и самих себя. Эта черная полоса уходит.
- Ставили перед собой задачу попасть в Топ-3? Или это нереально было?
– Вначале это, конечно, все непредсказуемо. А уже ближе к концу чемпионата задумываешься (смеется – Tribuna.com), – сказал Мельников в эфире «
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Директор «Ислочи» Мельников о финансовых проблемах: «Все уже буквально на тоненькой ниточке осталось. Черная полоса уходит»
Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал о финансовом положении команды.
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