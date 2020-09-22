Директор «Ислочи» Мельников о финансовых проблемах: «Все уже буквально на тоненькой ниточке осталось. Черная полоса уходит»

Источник материала: Tribuna.com

Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал о финансовом положении команды. Ранее сообщалось, что клуб больше трех месяцев играет без денег.

- Все ли получается уладить финансово. Я знаю, что есть вопросы.

– Все уже буквально на тоненькой ниточке осталось, когда все закрывается. Вот-вот. То есть я хочу всех обрадовать: и футболистов, и самих себя. Эта черная полоса уходит.

- Ставили перед собой задачу попасть в Топ-3? Или это нереально было?

– Вначале это, конечно, все непредсказуемо. А уже ближе к концу чемпионата задумываешься (смеется – Tribuna.com), – сказал Мельников в эфире « Спорт-кадра ».