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Директор «Ислочи» Мельников о финансовых проблемах: «Все уже буквально на тоненькой ниточке осталось. Черная полоса уходит»

22.09.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Директор «Ислочи» Сергей Мельников рассказал о финансовом положении команды. Ранее сообщалось, что клуб больше трех месяцев играет без денег.

- Все ли получается уладить финансово. Я знаю, что есть вопросы.

– Все уже буквально на тоненькой ниточке осталось, когда все закрывается. Вот-вот. То есть я хочу всех обрадовать: и футболистов, и самих себя. Эта черная полоса уходит.

- Ставили перед собой задачу попасть в Топ-3? Или это нереально было?

– Вначале это, конечно, все непредсказуемо. А уже ближе к концу чемпионата задумываешься (смеется – Tribuna.com), – сказал Мельников в эфире «Спорт-кадра».

 

 
 
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