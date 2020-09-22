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Михаил Грабовский: «Басков выстроил какую-то определенную систему в минском «Динамо». Шуневич поможет укрепить нашу организацию»

22.09.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал назначение Игоря Шуневича генеральным директором «зубров».

«Дмитрий Юрьевич (Басков – Tribuna.com) выстроил какую-то определенную систему в нашем клубе. Дал возможность тренерскому штабу найти правильных игроков, составить состав. А новый генеральный (Игорь Шуневич – Tribuna.com) поможет нам также продолжить его дело и укрепить нашу организацию. Помочь поставить все четко, чтобы тренерский штаб занимался только хоккеем», – сказал Грабовский в эфире «Спорт-кадра».

 
 
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Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал назначение Игоря Шуневича генеральным директором «зубров».
 
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