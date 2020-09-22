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Ложкин, Плотников, Лукашевич и еще 26 футболистов вошли в расширенный состав молодежной сборной Беларуси

23.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы УЕФА 2021 против Кипра и Норвегии.

Сбор команды U-21 продлится с 5 по 14 октября. 9 октября белорусы сыграют с Кипром на стадионе «Торпедо» в Жодино (начало в 18.00), а 13 октября нашей сборной предстоит выездной официальный матч против Норвегии в Драммене (начало в 20.00). Отметим, что на данный момент с учетом эпидемиологической обстановки по решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей.

Главный тренер включил в расширенный состав молодежной команды 29 футболистов:

Вратари: Максим Плотников («Динамо-Минск»), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Станислав Клещук («НФК Крумкачы»), Артем Макавчик (РЦОР БГУ, Минск).

Защитники:  Максим Швецов («Динамо-Минск»), Артем Шкурдюк, Даниил Мирошников, Александр Свирепа (все - РЦОР БГУ, Минск), Владислав Малькевич, Глеб Шевченко (оба – «Славия-Мозырь»),  Даниил Нечаев, Владислав Соланович, Константин Кучинский (все - «Белшина», Бобруйск), Владислав Лях (ГОБЖД, Гомель), Илья Лукашевич («Шахтер», Солигорск).

Полузащитники: Павел Седько («Динамо-Брест»), Денис Гречихо, Артем Концевой, Артем Петренко, Роман Вегеря (все – «Рух», Брест), Максим Мякиш (БАТЭ, Борисов), Сергей Волков («Витебск»), Антон Суша («Гомель»), Александр Ксенофонтов («Витебск»), Виктор Сотников («Шахтер, Солигорск»), Никита Демченко («Смолевичи»).

Нападающие: Владислав Ложкин («Смолевичи»), Евгений Козел («Городея»), Владислав Федосов («Витебск»).

Окончательный список из 23 футболистов определится  на следующей неделе.

Молодежная сборная возвращается в Минск. В Португалии остались Лукашевич, Прищепа и Вегеря, у которых был обнаружен COVID-19

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы УЕФА 2021...
 
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