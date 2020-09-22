Ложкин, Плотников, Лукашевич и еще 26 футболистов вошли в расширенный состав молодежной сборной Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы УЕФА 2021 против Кипра и Норвегии.

Сбор команды U-21 продлится с 5 по 14 октября. 9 октября белорусы сыграют с Кипром на стадионе в Жодино (начало в 18.00), а 13 октября нашей сборной предстоит выездной официальный матч против Норвегии в Драммене (начало в 20.00). Отметим, что на данный момент с учетом эпидемиологической обстановки по решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей.

Главный тренер включил в расширенный состав молодежной команды 29 футболистов:

Вратари: («Динамо- ), («Динамо-Брест»), Станислав Клещук («НФК Крумкачы»), ( , Минск).

Защитники: («Динамо-Минск»), , , (все - РЦОР БГУ, Минск), , (оба – «Славия-Мозырь»), Даниил Нечаев, Владислав Соланович, Константин Кучинский (все - , Бобруйск), Владислав Лях (ГОБЖД, Гомель), («Шахтер», Солигорск).

Полузащитники: («Динамо-Брест»), , , , (все – «Рух», ), ( , Борисов), («Витебск»), Антон Суша ( ), («Витебск»), ( , Солигорск»), Никита Демченко («Смолевичи»).

Нападающие: ( ), Евгений Козел ( ), ( ).

Окончательный список из 23 футболистов определится на следующей неделе.

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