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Ложкин, Плотников, Лукашевич и еще 26 футболистов вошли в расширенный состав молодежной сборной Беларуси
23.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы УЕФА 2021 против Кипра и Норвегии.
Сбор команды U-21 продлится с 5 по 14 октября. 9 октября белорусы сыграют с Кипром на стадионе
Главный тренер включил в расширенный состав молодежной команды 29 футболистов:
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Окончательный список из 23 футболистов определится на следующей неделе.
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Ложкин, Плотников, Лукашевич и еще 26 футболистов вошли в расширенный состав молодежной сборной Беларуси
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко определился с расширенным списком игроков, вызванных на матчи квалификации чемпионата Европы УЕФА 2021...
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