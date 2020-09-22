Агент Бэйла: «Реал» должен целовать пол, по которому ходит Гарет, за то, чего он достиг в клубе»

Источник материала: Tribuna.com

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Тоттенхэма» Гарета Бэйла , высказался об уходе своего клиента из «Реала».

«Более крупные клубы, чем «Тоттенхэм», были заинтересованы, но Гарет был счастлив оказаться здесь. Он рад быть тут.

Все сошлись на том, что его время в «Реале» закончилось, так что решение было довольно легким, когда мы поняли, что все серьезно. Столкновение характеров усиливалось, поддержки становилось все меньше. Было много разных вещей.

Гарет не получил того уважения в «Реале», которого заслуживал, и это стало большой проблемой. «Реал» должен целовать пол, по которому ходит Гарет, за то, чего он достиг в клубе», – сказал Барнетт.

Агент Бэйла: «В «Реале» фанаты вели себя позорно, а клуб не помог Гарету»

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