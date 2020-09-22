ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Агент Бэйла: «Реал» должен целовать пол, по которому ходит Гарет, за то, чего он достиг в клубе»

23.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, высказался об уходе своего клиента из «Реала».

«Более крупные клубы, чем «Тоттенхэм», были заинтересованы, но Гарет был счастлив оказаться здесь. Он рад быть тут.

Все сошлись на том, что его время в «Реале» закончилось, так что решение было довольно легким, когда мы поняли, что все серьезно. Столкновение характеров усиливалось, поддержки становилось все меньше. Было много разных вещей.

Гарет не получил того уважения в «Реале», которого заслуживал, и это стало большой проблемой. «Реал» должен целовать пол, по которому ходит Гарет, за то, чего он достиг в клубе», – сказал Барнетт.

Агент Бэйла: «В «Реале» фанаты вели себя позорно, а клуб не помог Гарету»

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, высказался об уходе своего клиента из «Реала».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Грабовский: «В будущем пост гендиректора «Динамо»? Почему бы нет. Но в наших условиях – это больше, чем хоккей. Это нужно заниматься всем»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика