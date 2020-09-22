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Михаил Грабовский: «В будущем пост гендиректора «Динамо»? Почему бы нет. Но в наших условиях – это больше, чем хоккей. Это нужно заниматься всем»
23.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский сообщил, что в будущем готов занять должность генерального директора «зубров».
- Некоторый вас сватали в генеральные директоры клуба. Такая функция в будущем была бы вам интересна?
– Почему бы нет. Наверное, это тоже связано с хоккеем. Но в наших условиях – это больше, чем хоккей. Это нужно заниматься всем. Поэтому это такая должность... Нужно учиться. Дмитрий Юрьевич (Басков – Tribuna.com), когда сюда пришел, прошел большую школу «Динамо» Минск в детско-юношеской команде, поэтому он знает, как это все организовывать. А мне бы понадобилось время это как-то все понять. А времени немного, поэтому результат должен быть сейчас, – сказал Грабовский в эфире «
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Михаил Грабовский: «В будущем пост гендиректора «Динамо»? Почему бы нет. Но в наших условиях – это больше, чем хоккей. Это нужно заниматься всем»
Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский сообщил, что в будущем готов занять должность генерального директора «зубров».
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