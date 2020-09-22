Михаил Грабовский: «В будущем пост гендиректора «Динамо»? Почему бы нет. Но в наших условиях – это больше, чем хоккей. Это нужно заниматься всем»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский сообщил, что в будущем готов занять должность генерального директора «зубров».

- Некоторый вас сватали в генеральные директоры клуба. Такая функция в будущем была бы вам интересна?