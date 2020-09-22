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Лига чемпионов. «Цмокi» обыграли «Балканы»
23.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Цмокi» одолели «Балканы» (73:65).
Цмокi-Мiнск — Балканы — 73:65 (17:9, 13:9, 23:13, 20:24)
Таким образом, белорусский клуб продолжит участие в турнире.
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Сегодня в игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Цмокi» одолели «Балканы» (73:65).
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