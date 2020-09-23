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Брестский "Мешков" сегодня сыграет в Лиге чемпионов против "Порту"

23.09.2020 10:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Гандболисты "Мешков Брест" сегодня проведут выездной матч против португальского "Порту" в Лиге чемпионов, сообщает Sputnik.

Поединок второго тура предварительной группы А "Порту" – "Мешков Брест" состоится в среду, 23 сентября. Начало в 21:45 (по минскому времени), в прямом эфире игру покажет телеканал "Беларусь 5".

"Порту" обладает отличной структурой игры. Они лишь точечно обновили состав: заполучили двух хороших исполнителей и вернули из "Целе" Дьогу Силву. Их философия не поменялась. Это по-прежнему лучшая команда по игре "семь на шесть". Мы уделили данному аспекту особое внимание. Конечно, легко не будет. Тем более в составе соперника много рослых, физически крепких гандболистов", - поделился ожиданиями от предстоящей игры главный тренер "мешковецв" Рауль Алонсо. Его слова приводит клубная пресс-служба.

"Мы должны провести все шестьдесят минут на пределе концентрации, максимально сфокусировано. В последнее время у БГК хорошие результаты. И это, безусловно, радует", - заключил специалист.

Также сегодня в этой группе польский "Кельце" примет в гостях венгерский "Пик", а французский "Пари Сен-Жермен" на свой площадке сыграет с немецким "Фленсбургом". Матч "Вардар" - "Эльверум" перенесен.

После предварительного этапа, который должен завершиться 3 марта 2021 года победитель группы выйдет в четвертьфинал турнира, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Брестские гандболисты уже добыли одну победу в групповом раунде и пока возглавляют турнирную таблицу.
 
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