Игроки НХЛ употребляли мармеладки с каннабисом в «пузырях» (ESPN)

Источник материала: Tribuna.com

Авторы ESPN провели анонимный опрос среди хоккеистов НХЛ о жизни внутри «пузырей» в Торонто и Эдмонтоне во время плей-офф.

Игроки сообщили, что в отеле Hotel X в Торонто был бар, в котором каждый вечер собирались хоккеисты нескольких команд.

Hotel X принимал «Бостон» , «Тампу» , «Вашингтон», «Филадельфию» и «Питтсбург».

«Я не шучу, когда говорю, что там было по крайней мере 10-15 парней из каждой команды. Хоккеистов, которые должны были играть на следующий день, не было. Ребята приходили после матчей.

Там также были хоккеисты команд, которые должны были играть через день. Это были не только игроки четвертого звена. Там были звезды, молодые парни. Все были там», – сказал игрок Восточной конференции.

«Чем дальше ты заходишь в плей-офф, тем серьезнее все становится. Во время сборов и матчей квалификации было больше выпивки.

По мере продвижения вперед ситуация изменилась», – сказал игрок Западной конференции.

Что касается наркотиков, то предпочтение в «пузырях» отдавалось мармеладкам с каннабисом, сообщили игроки.

«Там были мармеладки с марихуаной, была выпивка. Но я не думаю, что парни пили, чтобы повеселиться. И они точно не напивались.

Когда ребята принимали мармеладки с марихуаной, они не думали: «Давайте кайфовать и ничего не делать весь день». Просто нужно было заснуть и восстановиться после матчей. Вместо того, чтобы уснуть в 4 или 5 утра, парни могли уснуть в час ночи, поспать семь часов», – сказал игрок Западной конференции.

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