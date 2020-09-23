Полузащитника «СМИавтотранс» Дурко про события 9 августа: «Было страшно. Не понимал, как такое возможно. Своими глазами увидели ужас, который творился. Настоящая война!»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитника «СМИавтотранс» Роман Дурко рассказал, как в ночь с 9 на 10 августа оказался на Окрестина.

– Почему вечером 9 августа ты решил прийти в центр Минска?

– В стране отключили интернет, поэтому было непонятно, что происходит в городе. Лично я думал, что 9 августа возле Стеллы пройдет мирный и спокойный митинг. Скажу честно, верил, что поздним вечером объявят результаты выборов. У меня была надежда, что победит Тихановская, и после этого люди просто начнут радоваться. Даже не предполагал, что возле Стеллы будет ОМОН и спецназ, поэтому поехал в центр города с девушкой и друзьями. Но уже там своими глазами увидели ужас, который творился. Настоящая война!

– Как ты добирался до Стеллы?

– На метро мы доехали до Пушкинской, а потом пешком пошли в сторону Стеллы. В глаза сразу бросились толпы народу. Там были тысячи людей! Но они не делали ничего криминального: хлопали в ладоши и скандировали речевки. Кто-то кричал: «Милиция с народом!» Разве это обидно?

– Увидел пьяных провокаторов или боевиков?

– В том-то и дело, что нет. Милиционеры говорят о провокациях, но я их не заметил. Люди просто стояли, скандировали речевки, и тут резко перед толпой взорвалась светошумовая граната. Затем в людей полетела вторая, третья… Все это происходило на моих глазах.

– Что в этот момент творилось у тебя в голове?

– Было страшно. Не понимал, как такое возможно. Недалеко от нас лежал мужчина, который был весь в крови. Ему в грудь попал осколок гранаты. Вокруг него собрались врачи, человека пытались откачать.

– Что было дальше?

– Люди потихоньку начали отходить. К пострадавшим приехала «скорая». Мы с ребятами решили, что будет безопаснее поехать домой и пошли в район Пушкинской. Там тоже было много народа. Попытались вызвать такси, но сделать это было без шансов. Повезло, что недалеко оказался знакомый таксист. Нам нужно было ехать на Автозавод. Водитель решил повезти не через второе кольцо, а через центр. Ну что сказать? Доехали…

– Вас задержали в машине?

– Да. У нас была тысяча вариантов, чтобы не попасться, но… Мы ехали по мосту на Кальварийской, и водитель решил посигналить протестующим. Все понимают солидарность, но тут таксист допустил фатальную ошибку – сбросил скорость и поехал медленно-медленно. В итоге получилось так, что прямо перед нами автозаки начали перекрывать мост. Из них стали выбегать силовики. И, как назло, наше авто оказалось в первых рядах. На нас наставили оружие и стали доставать из машины, но сразу не избивали. Доставили к автозаку, где уже ОМОН стал проверять на прочность.

– Ты рассказывал, что с тобой была невеста…

– За нее переживал больше всего. Говорит, что прилетело один раз по ногам дубинкой. Сначала нас закинули в автозак, где мы посидели минут десять. Потом повезло, что девушек отпустили, а нас отправили в другой автозак. Естественно, перед этим избили, – рассказал Дурко.