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Муж пятиборки Прокопенко покидает должность начальника управления спорта Мингорисполкома

23.09.2020 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко покидает свою должность.

Прокопенко занимал должность с 1 февраля 2019 года.

Отметим, что Михаил Прокопенко является мужем пятиборки Анастасии Прокопенко.

Призер ОИ-2008 Анастасия Прокопенко: «Нельзя предавать, нельзя подписывать какие-то письма, которые сейчас мы читаем, без того, что вы не знаете. Без того подтверждения»

 
 
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Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко покидает свою должность.
 
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