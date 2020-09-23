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Муж пятиборки Прокопенко покидает должность начальника управления спорта Мингорисполкома
23.09.2020 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко покидает свою должность.
Прокопенко занимал должность с 1 февраля 2019 года.
Отметим, что Михаил Прокопенко является мужем пятиборки Анастасии Прокопенко.
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Начальник управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко покидает свою должность.
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