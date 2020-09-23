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«Юность» – «Локомотив». Матч отменен из-за невозможности оршанцев принять участие в игре

23.09.2020 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч «Париматч-Экстралиги» «Юность» – «Локомотив», запланированный на 23 сентября, отменен.

«В связи с невозможностью оршанцев принять участие в игре», – сообщает пресс-служба минчан.

 
 
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Матч «Париматч-Экстралиги» «Юность» – «Локомотив», запланированный на 23 сентября, отменен.
 
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