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Черышев вернулся к тренировкам в общей группе футболистов "Валенсии"
23.09.2020 17:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Футболист сборной России Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе игроков "Валенсии", сообщается на официальном сайте испанского клуба.
© REUTERS / HANDOUT
Уточняется, что Черышев в среду тренировался вместе с партнерами по команде без ограничений. Спортсмен готовится наравне с остальными к матчу третьего тура чемпионата Испании против "Уэски", который пройдет в субботу в Валенсии.
Кроме Черышева, в общую группу "Валенсии" вернулись также форвард Кевин Гамейро и вратарь Яспер Силлессен. По индивидуальной программе работал только защитник Эльяким Мангаля.
Черышев ранее пропустил матч второго тура примеры против "Сельты", в котором "Валенсия" потерпела поражение со счетом 1:2.
В матче первого тура против "Леванте" (победа "Валенсии" - 4:2) российский полузащитник отметился голевой передачей.
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Российский футболист готовится к матчу третьего тура чемпионата Испании против "Уэски", который пройдет в субботу в Валенсии.
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