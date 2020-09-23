ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе футболистов "Валенсии"

23.09.2020 17:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Футболист сборной России Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе игроков "Валенсии", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

© REUTERS / HANDOUT
Месси останется капитаном "Барселоны"

Уточняется, что Черышев в среду тренировался вместе с партнерами по команде без ограничений. Спортсмен готовится наравне с остальными к матчу третьего тура чемпионата Испании против "Уэски", который пройдет в субботу в Валенсии.

Кроме Черышева, в общую группу "Валенсии" вернулись также форвард Кевин Гамейро и вратарь Яспер Силлессен. По индивидуальной программе работал только защитник Эльяким Мангаля.

Черышев ранее пропустил матч второго тура примеры против "Сельты", в котором "Валенсия" потерпела поражение со счетом 1:2.

В матче первого тура против "Леванте" (победа "Валенсии" - 4:2) российский полузащитник отметился голевой передачей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский футболист готовится к матчу третьего тура чемпионата Испании против "Уэски", который пройдет в субботу в Валенсии.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Юность» – «Локомотив». Матч отменен из-за невозможности оршанцев принять участие в игре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.09.2020
Mir24.TV Belarus
23.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика