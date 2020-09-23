Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 сен – Sputnik. Футболист сборной России Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе игроков "Валенсии", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Уточняется, что Черышев в среду тренировался вместе с партнерами по команде без ограничений. Спортсмен готовится наравне с остальными к матчу третьего тура чемпионата Испании против "Уэски", который пройдет в субботу в Валенсии.

Кроме Черышева, в общую группу "Валенсии" вернулись также форвард Кевин Гамейро и вратарь Яспер Силлессен. По индивидуальной программе работал только защитник Эльяким Мангаля.

Черышев ранее пропустил матч второго тура примеры против "Сельты", в котором "Валенсия" потерпела поражение со счетом 1:2.

В матче первого тура против "Леванте" (победа "Валенсии" - 4:2) российский полузащитник отметился голевой передачей.