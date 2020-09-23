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Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике стартует 24 сентября
23.09.2020 17:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен – Sputnik. Чемпионат Беларуси по художественной гимнастике пройдет 24-26 сентября в минском Дворце спорта, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.
Соревнования пройдут после долгого перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой. Вход для болельщиков на трибуны будет свободным. За награды турнира также поспорят юниорки, сеньорки и команды в групповых упражнениях. Всего примут участие около 70 гимнасток, включая национальную команду.
© Sputnik Владимир Нестерович
"Наши лидеры Алина Горносько и Анастасия Салос находятся в отличной форме. Недавно они с триумфом вернулись из Киева, где прошел турнир Гран-При. Сейчас спортсменки находятся в отличной форме и готовы показывать результаты на чемпионате страны. К сожалению, Екатерина Галкина восстанавливается после операции, поэтому на соревнованиях не выступит", - рассказали в пресс-службе.
Состязания начнутся в 11:00 (по минскому времени) групповыми упражнениями.
После чемпионата страны сборная Беларуси отправится в Россию, где примет участие в матчевой встрече. В состав войдут юниорки, сеньорки, а также команда в групповых упражнениях.
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Соревнования пройдут после долгого перерыва, связанного с эпидемиологической обстановкой. Вход для болельщиков на трибуны будет свободным.
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