Суарес перейдет в «Атлетико» бесплатно. «Барса» может получить 2-3 млн за результаты мадридцев в ЛЧ

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в скором времени перейдет в «Атлетико» .

Трансфер будет бесплатным, но «матрасники» могут выплатить каталонцам 2-3 млн евро при достижении определенных целей, сообщает As.

По информации COPE, бонусы зависят от выступлений «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Официальное объявление о трансфере планируется после прохождения уругвайцем медосмотра.

Суарес уже попрощался с игроками «Барсы».