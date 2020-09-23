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Суарес перейдет в «Атлетико» бесплатно. «Барса» может получить 2-3 млн за результаты мадридцев в ЛЧ

23.09.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в скором времени перейдет в «Атлетико».

Трансфер будет бесплатным, но «матрасники» могут выплатить каталонцам 2-3 млн евро при достижении определенных целей, сообщает As.

По информации COPE, бонусы зависят от выступлений «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Официальное объявление о трансфере планируется после прохождения уругвайцем медосмотра.

Суарес уже попрощался с игроками «Барсы».

 
 
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Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в скором времени перейдет в «Атлетико».
 
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