|
Суарес перейдет в «Атлетико» бесплатно. «Барса» может получить 2-3 млн за результаты мадридцев в ЛЧ
23.09.2020 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Трансфер будет бесплатным, но «матрасники» могут выплатить каталонцам 2-3 млн евро при достижении определенных целей, сообщает As.
По
Официальное объявление о трансфере планируется после прохождения уругвайцем медосмотра.
Суарес уже попрощался с игроками «Барсы».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в скором времени перейдет в «Атлетико».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)