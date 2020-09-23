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Андрей Кравченко: «Замминистра спорта говорил, что я выбрал не ту сторону. Что должен отступить. Что это последний шанс. Что у меня есть жена, дочка»

23.09.2020 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский спортсмен Андрей Кравченко рассказал о разговоре с заместителем министра спорта страны.

«Ко мне приехали люди без предупреждения. Замминистра спорта и два человека из единоборств. Позвонили и сказали, чтобы я вышел. Мы с ребенком играли в это время.

Я вышел. Они пытались до меня донести, что выбрал не ту сторону. Что я должен отступить. Что у меня последний шанс. Что у меня есть жена, дочка. Считаю, что так делать нельзя.

Знаю ребят, которые приезжали. Надеюсь, они одумаются и перестанут этим заниматься. Если не поддерживаете нашу позицию, просто не трогайте нас», – сказал Кравченко.

 
 
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Белорусский спортсмен Андрей Кравченко рассказал о разговоре с заместителем министра спорта страны.
 
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