Андрей Кравченко: «Замминистра спорта говорил, что я выбрал не ту сторону. Что должен отступить. Что это последний шанс. Что у меня есть жена, дочка»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский спортсмен Андрей Кравченко рассказал о разговоре с заместителем министра спорта страны.

«Ко мне приехали люди без предупреждения. Замминистра спорта и два человека из единоборств. Позвонили и сказали, чтобы я вышел. Мы с ребенком играли в это время.

Я вышел. Они пытались до меня донести, что выбрал не ту сторону. Что я должен отступить. Что у меня последний шанс. Что у меня есть жена, дочка. Считаю, что так делать нельзя.

Знаю ребят, которые приезжали. Надеюсь, они одумаются и перестанут этим заниматься. Если не поддерживаете нашу позицию, просто не трогайте нас», – сказал Кравченко.