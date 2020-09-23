Елена Левченко: «Сейчас единственное, чем нас могут контролировать, это страх»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка призвала спортсменов объединятся и стремится к тому, чтобы сделать страну свободной.

«Чувство страха привито у нас с детства. У кого-то больше, у кого-то меньше. Сейчас единственное, чем нас могут контролировать, это страх. Мы это понимаем. Конечно, есть волнение за близких людей. Но сила воли к свободной стране, к свободе выражать свое мнение, борьба за правду. Все это сильнее страха.

На сегодняшний день мы побеждаем страх. Да, это нелегко. Да, это требует усилий. Но хочется жить в свободной стране и не бояться быть уволенным за собственное мнение. Мы прошли точку невозврата. Никаких сожалений нет.

Когда Бабарико арестовали, я сказала сразу «Дайте нам возможность свободных выборов». Мне говорили, мол, нужно было не так выражаться. На сегодняшний день ничего не поменяла бы и поступила бы точно также.

То, что сейчас я не одна и у меня есть единомышленники, это дает и придает сил. Надеюсь, что другие спортсмены, которые нас видят и чувствуют тот же страх, поймут, что они не одни. У вас есть группа поддержки. Вместе мы можем преодолеть очень многое. Вместе мы сила. Только вперед», – сказала Левченко.