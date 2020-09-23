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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Киевское «Динамо» в гостях одолело «Гент», «Мольде» и «Ференцварош» сыграли 3:3

24.09.2020 06:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во вторник и среду прошли первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. 

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

Славия Чехия – Мидтьюлланд Дания 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
СлавияКоларж, Говорка, Зима, Боржил, Голеш, Масопуст (Провод, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайинка.
МидтьюлландХансен, Шольц, Пауло Виктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, Мабил, Каба (Жуниор Брумадо, 89), Эвандер (Андерсон, 76).
Предупреждения:
Голеш (51), Масопуст (70), Пауло Виктор (87).

 

Маккаби Тель-Авив Израиль – Ред Булл Австрия 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «Блумфилд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Битон, 1:1 – 49, пенальти Собослаи, 1:2 – 57 Окугава.
Маккаби Тель-АвивТененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давидзада, Тиби, Алмог, Карзев (Шехтер, 71), Еини, Битон, Голаса, Барский (Бен Хаим, 61), Битон.
Ред БуллСтанкович, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Бернед, Собослаи (Камара, 86), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Бериша (Койта, 46), Дака.
Предупреждения:
Еини (66), Собослаи (85).

 

Олимпиакос Греция – Омония Кипр 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 69, пенальти Вальбуэна, 2:0 – 90 Эль-Араби.
ОлимпиакосЖозе Са, Холебас, Ба, Рафинья, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 59), Вальбуэна, Камара, Фортунис (Эль-Араби, 59), Бухалакис, Хассан (Мвила, 76).
ОмонияФрейтас, Люфтнер, Лецьякс, Ланг, Губочан, Ботеак (Лоизу, 87), Витор Гомеш, Гомес, Папулис (Асанте, 81), Сене (Дюриш, 46), Тиаго Сантос.
Предупреждения:
Витор Гомеш (26), Люфтнер (42), Ботеак (44), Рубен Семеду (48), Лецьякс (69).

 

Мольде Норвегия – Ференцварош Венгрия 3:3 (0:1, 3:2)
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Боли, 0:2 – 52 Узуни, 1:2 – 55 Джеймс, 2:2 – 65 Эйкрем, 3:2 – 83 Эллингсен, 3:3 – 87, пенальти Харатин.
МольдеЛинде, Эллингсен, Грегерсен, Хеуген, Эйкрем (Омоиджуанфо, 81), Хестад, Эурснес, Хуссайн, Джеймс (Болли, 89), Кнудтсон (Брюнхильдсен, 57), Уинго.
ФеренцварошДибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Лаидуни, Харатин, Сомалиа (Шигер, 71), Нген (Изаэл, 88), Ботка, Боли (Зубков, 73), Узуни.
Предупреждения:
Эурснес (9), Кнудтсон (43), Хуссайн (58), Грегерсен (90).

 

Краснодар Россия – ПАОК Греция 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
22 сентября, 22.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 32 Пелкас, 1:1 – 39, пенальти Классон, 2:1 – 70 Кабелла.
КраснодарСафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Кабелла (Уткин, 81), Вильена, Классон, Ольссон, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг.
ПАОКЖивкович, Креспо, Ингасон, Варела, Яннулис, Шваб, Живкович, Пелкас (Бисесвар, 79), Эль-Каддури, Михайлидис, Цолис (Швидерски, 84).
Предупреждения:
Панталеао (6), Шваб (8), Классон (55), Креспо (76), Берг (88), Ингасон (90), Ольссон (90).

 

Гент Бельгия – Динамо Киев Украина 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
23 сентября, 22.00, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Супряга, 1:1 – 41 Кляйндинст, 1:2 – 79 де Пена.
ГентРуф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммади, 72), Яремчук (Кляйндинст, 25).
Динамо КиевБущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).
Предупреждения:
Нуриу Фортуна (13), Родригеш (31), Безус (50), Оджиджа-Офоэ (56), Шепелев (87).
Удаление:
Безус (53).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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