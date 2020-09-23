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Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Киевское «Динамо» в гостях одолело «Гент», «Мольде» и «Ференцварош» сыграли 3:3
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Источник материала:
Tribuna.com
Во вторник и среду прошли первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
-
22 сентября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
Славия –
Коларж, Говорка, Зима, Боржил, Голеш, Масопуст (Провод, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайинка.
Мидтьюлланд –
Хансен, Шольц, Пауло Виктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, Мабил, Каба (Жуниор Брумадо, 89), Эвандер (Андерсон, 76).
- Предупреждения:
-
Голеш
(51), Масопуст
(70), Пауло Виктор
(87).
- Дата проведения
-
22 сентября, 22.00, «Блумфилд»
- Голы:
-
1:0 –
9 Битон,
1:1 –
49, пенальти Собослаи,
1:2 –
57 Окугава.
Маккаби Тель-Авив –
Тененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давидзада, Тиби, Алмог, Карзев (Шехтер, 71), Еини, Битон, Голаса, Барский (Бен Хаим, 61), Битон.
Ред Булл –
Станкович, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Бернед, Собослаи (Камара, 86), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Бериша (Койта, 46), Дака.
- Предупреждения:
-
Еини
(66), Собослаи
(85).
- Дата проведения
-
23 сентября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
- Голы:
-
1:0 –
69, пенальти Вальбуэна,
2:0 –
90 Эль-Араби.
Олимпиакос –
Жозе Са, Холебас, Ба, Рафинья, Рубен Семеду, Масурас (Ранджелович, 59), Вальбуэна, Камара, Фортунис (Эль-Араби, 59), Бухалакис, Хассан (Мвила, 76).
Омония –
Фрейтас, Люфтнер, Лецьякс, Ланг, Губочан, Ботеак (Лоизу, 87), Витор Гомеш, Гомес, Папулис (Асанте, 81), Сене (Дюриш, 46), Тиаго Сантос.
- Предупреждения:
-
Витор Гомеш
(26), Люфтнер
(42), Ботеак
(44), Рубен Семеду
(48), Лецьякс
(69).
- Дата проведения
-
23 сентября, 22.00, «Акер Стадион»
- Голы:
-
0:1 –
7 Боли,
0:2 –
52 Узуни,
1:2 –
55 Джеймс,
2:2 –
65 Эйкрем,
3:2 –
83 Эллингсен,
3:3 –
87, пенальти Харатин.
Мольде –
Линде, Эллингсен, Грегерсен, Хеуген, Эйкрем (Омоиджуанфо, 81), Хестад, Эурснес, Хуссайн, Джеймс (Болли, 89), Кнудтсон (Брюнхильдсен, 57), Уинго.
Ференцварош –
Дибус, Блажич, Фримпонг, Чивич, Лаидуни, Харатин, Сомалиа (Шигер, 71), Нген (Изаэл, 88), Ботка, Боли (Зубков, 73), Узуни.
- Предупреждения:
-
Эурснес
(9), Кнудтсон
(43), Хуссайн
(58), Грегерсен
(90).
- Дата проведения
-
22 сентября, 22.00, «стадион Краснодар»
- Голы:
-
0:1 –
32 Пелкас,
1:1 –
39, пенальти Классон,
2:1 –
70 Кабелла.
Краснодар –
Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Кабелла (Уткин, 81), Вильена, Классон, Ольссон, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг.
ПАОК –
Живкович, Креспо, Ингасон, Варела, Яннулис, Шваб, Живкович, Пелкас (Бисесвар, 79), Эль-Каддури, Михайлидис, Цолис (Швидерски, 84).
- Предупреждения:
-
Панталеао
(6), Шваб
(8), Классон
(55), Креспо
(76), Берг
(88), Ингасон
(90), Ольссон
(90).
- Дата проведения
-
23 сентября, 22.00, «Геламко-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
9 Супряга,
1:1 –
41 Кляйндинст,
1:2 –
79 де Пена.
Гент –
Руф, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес, Нуриу Фортуна, Безус, Оджиджа-Офоэ (Ботака, 62), Дорш, Овусу, Депуатр (Мохаммади, 72), Яремчук (Кляйндинст, 25).
Динамо Киев –
Бущан, Кендзера, Миколенко, Караваев, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко (Шепелев, 82), Родригеш (Цыганков, 59), Супряга (Вербич, 66).
- Предупреждения:
-
Нуриу Фортуна
(13), Родригеш
(31), Безус
(50), Оджиджа-Офоэ
(56), Шепелев
(87).
- Удаление:
-
Безус
(53).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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