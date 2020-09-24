Сегодня состоится внеочередная конференция БФЛА, на которой будет выбран новый председатель

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 11.00 начнется внеочередная выборная конференция Белорусской федерации легкой атлетики. На заседании будет выбран новый председатель организации.

Ожидается, что на конференции будет присутствовать пока еще председатель БФЛА Вадим Девятовский.

Напомним, в августе Вадим Девятовский заявил , что Лукашенко – не его президент. Позже объяснил свой поступок.