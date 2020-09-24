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Сегодня состоится внеочередная конференция БФЛА, на которой будет выбран новый председатель
24.09.2020 09:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в 11.00 начнется внеочередная выборная конференция Белорусской федерации легкой атлетики. На заседании будет выбран новый председатель организации.
Ожидается, что на конференции будет присутствовать пока еще председатель БФЛА Вадим Девятовский.
Напомним, в августе Вадим Девятовский
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Сегодня в 11.00 начнется внеочередная выборная конференция Белорусской федерации легкой атлетики.
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