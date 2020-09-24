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Елена Левченко: «99 процентов спортсменов хотят перемен. Но вот это давление…»
24.09.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская баскетболистка Елена Левченко и легкоатлет Андрей Кравченко порассуждали о причинах, почему многие спортсмены не могут высказаться о происходящем в стране.
Андрей Кравченко: Идет в основном финансовое давление. Заберут то, заберут это. У кого-то рассрочки, кто-то живет в общежитии. Представляете, какой уровень у них.
Елена Левченко: Получается, нас не ценят за наш результат. Стипендии, мол, нам просто дарят. Возникает вопрос: зачем в стране спортсмены? Для чего мы жертвуем своим временем, играем в других странах, выступаем за страну? Нас потом этими деньгами шантажируют.
Мы ни на кого не давим. У каждого человека есть моральные принципы: с чем т можешь спать, а с чем нет. Каждый должен сам прийти к решению. Есть спортсмены, которые молчат, есть те, которые боятся финансовых последствий, но все всё понимают. 99 процентов спортсменов хотят перемен. Но вот это давление…
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко и легкоатлет Андрей Кравченко порассуждали о причинах, почему многие спортсмены не могут высказаться о происходящем в...
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