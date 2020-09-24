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Вадим Девятовский: «Организм дал сбой, и мне необходимо восстановление. Как только справлюсь с проблемами, я постараюсь вернуться и подхватить то, что мы имеем»

24.09.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал свой уход из организации.

— За последние годы легкая атлетика стала звучать чаще, мы видим, как растут результаты наших чемпионов, как развивается детская легкая атлетика. Это сигнал для нас всех, что проделана немалая работа и посеяны зерна, которые будут давать прекрасные плоды. Верю, что эта работа будет продолжена, как и в массовом спорте. Мы видим, насколько востребованы беговые мероприятия. Очень жаль, что полумарафон 2020 перенесен. Но не отменен. Я уверен, что задачи, которые стояли перед федерацией, будут выполнены.

Свою причину ухода я скажу вам с трибуны. Никто меня не упрекнет, что я ежесекундно жил проблемами легкой атлетики. Я знаю души наших спортсменов, жил этими проблемами ежеминутно, думая о том, как сделать лучше, чтобы мы звучали еще раньше и лучше.

Мне часто говорили: берегите себя. Но организм дал сбой, и мне необходимо восстановление. Это вынужденная мера. Но мне не хочется, чтобы заданный темп останавливался.

Я бы хотел предложить кандидатуру человека, который мне как брат, — Ивана Тихона. Вы даже не представляете, какие трудности внутри прошел этот человек. В Рио он показал, где раки зимуют и силушку нашу белорусскую.

Как только справлюсь с проблемами, у меня есть и семейные обстоятельства, я постараюсь вернуться и подхватить то, что мы имеем, – сказал Девятовский.

Девятовский впервые появился на публике после заявления про Лукашенко

 
 
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Бывший глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал свой уход из организации.
 
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