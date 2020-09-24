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Тихон сменил Девятовского на посту председателя БФЛА

24.09.2020 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский метатель молота, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах. Заслуженный мастер спорта Беларуси Иван Тихон избран новым председателем БФЛА.

На этом посту он сменил также метателя молота Вадима Девятовского.

Отметим, что Девятовский предложил Тихона на пост главы федерации. 68 человек проголосовали за Тихона, 0 – против, 1 – воздержался.

Тихон выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде-2008 в Пекине и серебро на Играх-2016 в Рио.

Также Тихон стал третьим на Олимпиаде-2004 в Афинах, однако через 8 лет, в 2012 году был лишен награды за применение допинга.

Отметим, что Тихон был замечен на митингах в поддержку Александра Лукашенко. Также спортсмен присутствовал на инаугурации президента.

 
 
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Белорусский метатель молота, двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр в 2008 и 2016 годах.
 
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