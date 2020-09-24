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Биатлонисты из Монголии и России заявлены на чемпионат Беларуси

24.09.2020 14:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Участие в открытом чемпионате и первенстве Беларуси по летнему биатлону примут спортсмены из Монголии и России, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

© Sputnik / Алексей Филиппов
Этапы Кубка IBU по биатлону в ноябре и декабре отменены

Начнутся соревнования 25 сентября в "Раубичах". Биатлонисты в разных возрастных категориях преодолеют спринт.

"Почти все спортсмены национальной команды примут участие в соревнованиях. Кроме этого, сегодня подала заявку команда Монголии и одна спортсменка из России. Это очень здорово, что атлеты из других стран проявляют интерес в это непростое время", – рассказали в пресс-службе Белоруской федерации биатлона.

Завершатся соревнования 27 сентября гонками преследования. Несмотря на то что на территории "Раубичей" действует режим ограниченного посещения из-за COVID-19, зрители при соблюдении мер безопасности (при наличии маски и поддержании социальной дистанции 1,5 м) смогут посетить спорткомплекс и понаблюдать за ходом гонок.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее федерация сообщала о том, что спортсмены из других стран заявки не подавали.
 
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