Биатлонисты из Монголии и России заявлены на чемпионат Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Участие в открытом чемпионате и первенстве Беларуси по летнему биатлону примут спортсмены из Монголии и России, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Начнутся соревнования 25 сентября в "Раубичах". Биатлонисты в разных возрастных категориях преодолеют спринт.

"Почти все спортсмены национальной команды примут участие в соревнованиях. Кроме этого, сегодня подала заявку команда Монголии и одна спортсменка из России. Это очень здорово, что атлеты из других стран проявляют интерес в это непростое время", – рассказали в пресс-службе Белоруской федерации биатлона.

Завершатся соревнования 27 сентября гонками преследования. Несмотря на то что на территории "Раубичей" действует режим ограниченного посещения из-за COVID-19, зрители при соблюдении мер безопасности (при наличии маски и поддержании социальной дистанции 1,5 м) смогут посетить спорткомплекс и понаблюдать за ходом гонок.