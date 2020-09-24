Иван Тихон избран новым председателем БФЛА

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Иван Тихон сегодня сменил Вадима Девятовского на должности председателя Белорусской федерации легкой атлетики, сообщает Sputnik.

Такое решение было принято путем открытого голосования сегодня на внеочередной конференции БФЛА. Всего участие в голосовании приняло 69 делегатов. Кандидатуру Тихона предложил Девятовский.

Иван Тихон – бронзовый и серебряный призер Олимпиады 2008 и 2016 в метании молота. Двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси.

Пост председателя Белорусской федерации легкой атлетики с сентября 2014 года занимал Вадим Девятовский. Он также является чемпионом мира в метании молота, серебряным призером Олимпийских игр-2008, заслуженным мастером спорта Республики Беларусь. С 2012 по 2019 годы — депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Непререкаемый авторитет

Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля выразил уверенность в том, что Тихон справится с новой должностью.

"Иван очень трудолюбивый, порядочный – один из символов белорусского спорта. Зная его, не сомневаюсь, что он справится в новой должности. Это непререкаемый авторитет для спортсменов. Атлетам важно чувствовать поддержку и веру во время ответственных соревнований. Из этих мелочей и складывается результат", - сказал он.

По словам замминистра, на Олимпиаде в Токио легкоатлеты могут прибавить в результатах. "Любой рекорд, медаль – это очень хорошо для нашей страны. Тем более, в сборной Беларуси по легкой атлетике есть, как опытные спортсмены, так и достойная молодая поросль", - добавил он.

Тихон: БФЛА должна быть единой семьей

Новоизбранный председатель БФЛА отметил, что федерацией проделана огромная работа под руководством Вадима Девятовского.

© Photo : пресс-служба НОК Иван Тихон сменил Вадима Девятовского на должности председателя Белорусской федерации легкой атлетики

"Многие проекты стали визитной карточкой нашей легкой атлетики. Я благодарен за доверие, которое мне оказали, Вадиму Анатольевичу. Мы с ним прошли многое, про некоторые вещи не стоит говорить, так как это наши с ним переживания. Сейчас задача – продолжать работать. Мы должны, чтобы достичь результатов на Олимпиаде и, вообще, в легкой атлетике, быть единой, целостной семьей, которая решает все внутренние проблемы, не вынося сор из избы", - сказал Тихон.

По его словам, прежде БФЛА должна помочь Девятовскому восстановить свое здоровье, решить проблемы. "Уверен, он вернется в наши ряды, и будет максимально, как всегда, выполнять свою любимую работу. Даже, если он сейчас уйдет в отпуск, на него всегда можно понадеяться", – добавил Тихон.

Что известно о Тихоне?

Иван Тихон родился в деревне Гловсевичи Слонимского района. Он участник пяти Олимпийских игр. На Играх-2008 в Пекине, где Иван завоевал бронзу, он поднялся на пьедестал вместе с другим белорусским молотобойцем Вадимом Девятовским, получившим серебро. Через несколько месяцев в крови обоих белорусов нашли допинг, из-за чего медали пришлось отдать. Несколько лет спортсмены пытались обжаловать решение антидопинговой комиссии в судах и смогли победить, сославшись на нарушения при проведения допинг-контроля. Позже медали им вернули.

На Олимпиаде в Лондоне в 2012-м Тихон получил дисквалификацию за перепроверку пробы 8-летней давности, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро он выиграл серебряную медаль .

Тихон является депутатом Гродненского областного совета депутатов. Сейчас известному молотобойцу 44 года, вместе с женой и двумя детьми он живет в Гродно. В июне этого года Иван отмечал, что продолжает готовиться к токийской Олимпиаде, которая пройдет в 2021 году.

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