Конгресс УЕФА перенесли из Беларуси в Швейцарию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 сен – Sputnik. Конгресс УЕФА в 2021 году пройдет в Швейцарии, а не в Беларуси, как планировалось ранее, заявил президент организации Александер Чеферин.

Исполком УЕФА в марте принял решение о проведении заседания высшего органа европейского футбольного союза в Минске весной будущего года.

"Конгресс УЕФА в марте 2021 года в Минске не будет, он пройдет в Швейцарии", - сказал Чеферин на пресс-конференции по итогам исполкома УЕФА в Будапеште.

Кроме того, было принято решение о том, что все корпоративные встречи организации в ближайшие полгода пройдут в Швейцарии. Также в Швейцарии пройдут заседания исполкома УЕФА, запланированные на декабрь 2020 года и март 2021 года.