ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Витус: «Сегодня «Динамо-Брест», может быть, самый продвинутый в технологическом плане клуб лиги»

24.09.2020 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о развитии клуба.

– Вместе с «Динамо-Брест» ты уже несколько лет и являешься одним из главных старожилов команды. Как изменился клуб за это время?

– Самое главное – клуб добился целей, которые ставил перед собой и продолжает расти. Менялись игроки и тренеры, структура руководства менялась, но всегда было движение вперед. Сегодня «Динамо-Брест», может быть, самый продвинутый в технологическом плане клуб лиги. Тренировки проходят с датчиками, глубоко анализируются показатели игроков. Наш медицинский штаб крайне высокого профессионального уровня. Даже такая мелочь, как переводчики на занятиях, уже о многом говорит. И кстати, перелеты по воздуху на дальние выездные матчи – это тоже круто.

Хорошо, что и команда не подводила. Даже если сезон где-то складывался неудачно, мы компенсировали победами в Кубке и Суперкубке, а в прошлом сезоне смогли стать чемпионами, что уже очень давно не получалось ни у кого, кроме БАТЭ. В общем ведь это довольно редкая история, когда клуб сразу добивается успеха после прихода инвестора. А мы взяли 6 трофеев за последние 3 года, – сказал Витус.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о развитии клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Басков: «Наша цель – провести ЧМ-2021 совместно с латвийскими коллегами, несмотря ни на что»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика