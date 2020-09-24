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Максим Витус: «Сегодня «Динамо-Брест», может быть, самый продвинутый в технологическом плане клуб лиги»
24.09.2020 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник брестского
– Вместе с «Динамо-Брест» ты уже несколько лет и являешься одним из главных старожилов команды. Как изменился клуб за это время?
– Самое главное – клуб добился целей, которые ставил перед собой и продолжает расти. Менялись игроки и тренеры, структура руководства менялась, но всегда было движение вперед. Сегодня «Динамо-Брест», может быть, самый продвинутый в технологическом плане клуб лиги. Тренировки проходят с датчиками, глубоко анализируются показатели игроков. Наш медицинский штаб крайне высокого профессионального уровня. Даже такая мелочь, как переводчики на занятиях, уже о многом говорит. И кстати, перелеты по воздуху на дальние выездные матчи – это тоже круто.
Хорошо, что и команда не подводила. Даже если сезон где-то складывался неудачно, мы компенсировали победами в Кубке и Суперкубке, а в прошлом сезоне смогли стать чемпионами, что уже очень давно не получалось ни у кого, кроме БАТЭ. В общем ведь это довольно редкая история, когда клуб сразу добивается успеха после прихода инвестора. А мы взяли 6 трофеев за последние 3 года, – сказал Витус.
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Максим Витус: «Сегодня «Динамо-Брест», может быть, самый продвинутый в технологическом плане клуб лиги»
Защитник брестского «Динамо» Максим Витус рассказал о развитии клуба.
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