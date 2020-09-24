Дмитрий Басков: «Наша цель – провести ЧМ-2021 совместно с латвийскими коллегами, несмотря ни на что»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Дмитрий Басков заявил о намерении провести .

«Как я уже неоднократно заявлял ранее, наша цель – провести чемпионат мира совместно с латвийскими коллегами, несмотря ни на что. Как раз на следующей неделе мы отправимся с визитом в Ригу для обсуждения подготовки к чемпионату. Мы вместе проделали огромную работу в период заявочной кампании, получили престижное право проведения чемпионата мира в наших странах, поэтому я абсолютно убежден, что мы должны продолжить работу по подготовке к турниру также вместе, сконцентрировав свое внимание на его спортивной составляющей. А политические игры оставим тем, кто в этом по-настоящему силен.

Конечно, сделать еще нужно немало, но по сравнению с тем объемом, который необходимо было выполнить к чемпионату 2014 года – это не так уж и много. Тогда подготовка начиналась фактически с нуля, не была достроена вторая арена, со многими аспектами организаторы тогда столкнулись впервые. Теперь же у нас есть достаточный и инфраструктурный, и человеческий ресурс, чтобы сэкономить на подготовке не только бюджет, но и время. Впереди у нас запуск билетной программы, небольшое переоборудование «Минск-Арены» и решение ряда организационных и маркетинговых вопросов. Совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) нами был утвержден бизнес-план и график подготовки к турниру, пока мы укладываемся во все дедлайны», – сказал Басков.