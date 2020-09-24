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Страсбург (WTA). 1/4 финала. Соболенко играет с Синяковой

24.09.2020 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертьфинале турнира в Страсбурге Арина Соболенко (12 WTA) встречается с Катериной Синяковой (62 WTA).

Сетка здесь.

Internationaux de Strasbourg

Страсбург, Франция

20 – 26 сентября 2020

Intrernational

Призовой фонд – 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Катерина Синякова (Чехия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
24 сентября, 17.30
Онлайн матча

 

Нао Хибино (Япония)  Алена Остапенко (Латвия)
7:6|7:6
Дата проведения
24 сентября, 11.00
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан)  Чжан Шуай (Китай)
6:3|6:2
Дата проведения
24 сентября, 12.30
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина)  Жиль Тайкманн (Швейцария)
6:4|6:3
Дата проведения
24 сентября, 14.00
Онлайн матча

 
 
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В четвертьфинале турнира в Страсбурге Арина Соболенко (12 WTA) встречается с Катериной Синяковой (62 WTA).
 
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