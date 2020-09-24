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Страсбург (WTA). 1/4 финала. Соболенко играет с Синяковой
24.09.2020 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четвертьфинале турнира в Страсбурге Арина Соболенко (12 WTA) встречается с Катериной Синяковой (62 WTA).
Сетка
Internationaux de Strasbourg
Страсбург, Франция
20 – 26 сентября 2020
Intrernational
Призовой фонд – 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
1/4 финала
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В четвертьфинале турнира в Страсбурге Арина Соболенко (12 WTA) встречается с Катериной Синяковой (62 WTA).
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