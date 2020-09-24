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Бреннан Менелл: «Не принимал участия в демонстрациях, однако полностью поддерживаю движение Black lives matter»
24.09.2020 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Американский защитник минского
– Чего-то американского тебе здесь не хватает?
– Может, любимых ресторанов. Но в Минске пробую незнакомую еду. Тот же борщ — раньше слышал, что есть такое блюдо, однако в американских заведениях никогда его не встречал. Оказалось, очень вкусно! А еще, пожалуй, не хватает любимых телепередач. Обожаю «Игру престолов» — слышал о таком сериале?
– Кто же его не знает. Весь мир смотрел.
– Да, очень классный. Вообще я люблю что-то таинственное, всякую мистику. Очень нравятся и мультфильмы о супергероях.
– В ноябре в США пройдут президентские выборы. Будешь в них участвовать?
– Постараюсь. Вроде бы будет возможность послать голос по почте. Правда, для этого надо сделать кое-какую подготовительную работу. Только не спрашивай, за кого буду голосовать — не хотелось бы вдаваться в подробности.
– Кстати, в твоем Миннеаполисе ведь в нынешнем году случилось резонансное убийство Джорджа Флойда...
– Да, в мае... Это было ужасно — хочется, чтобы такое не происходило никогда. Полиция должна нести ответственность за подобные действия. У нас было много демонстраций — я не принимал в них участия, однако полностью поддерживаю движение Black lives matter, – заявил Менелл.
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Бреннан Менелл: «Не принимал участия в демонстрациях, однако полностью поддерживаю движение Black lives matter»
Американский защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл рассказал «Прессболу» о своих увлечениях.
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