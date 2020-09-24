Бреннан Менелл: «Не принимал участия в демонстрациях, однако полностью поддерживаю движение Black lives matter»

Источник материала: Tribuna.com

Американский защитник минского Бреннан Менелл рассказал « Прессболу » о своих увлечениях.

– Чего-то американского тебе здесь не хватает?

– Может, любимых ресторанов. Но в Минске пробую незнакомую еду. Тот же борщ — раньше слышал, что есть такое блюдо, однако в американских заведениях никогда его не встречал. Оказалось, очень вкусно! А еще, пожалуй, не хватает любимых телепередач. Обожаю «Игру престолов» — слышал о таком сериале?

– Кто же его не знает. Весь мир смотрел.

– Да, очень классный. Вообще я люблю что-то таинственное, всякую мистику. Очень нравятся и мультфильмы о супергероях.

– В ноябре в США пройдут президентские выборы. Будешь в них участвовать?

– Постараюсь. Вроде бы будет возможность послать голос по почте. Правда, для этого надо сделать кое-какую подготовительную работу. Только не спрашивай, за кого буду голосовать — не хотелось бы вдаваться в подробности.

– Кстати, в твоем Миннеаполисе ведь в нынешнем году случилось резонансное убийство Джорджа Флойда...

– Да, в мае... Это было ужасно — хочется, чтобы такое не происходило никогда. Полиция должна нести ответственность за подобные действия. У нас было много демонстраций — я не принимал в них участия, однако полностью поддерживаю движение Black lives matter, – заявил Менелл.