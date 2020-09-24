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Руммо о молчании хоккейной отрасли после выборов президента: «Может, боятся, может, еще что»

24.09.2020 20:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер юношеской сборной Беларуси Александр Руммо прокомментировал молчание представителей хоккейной отрасли на фоне политической ситуации в стране, сообщает «Прессбол».

– Ты — один из немногих представителей хоккейной отрасли, за последний месяц отважившихся публично выступить с мнением, отличным от мнения властей. Как полагаешь, почему вас так мало?

– Не могу отвечать за то, что у кого-то в голове. Может, боятся, может, еще что... – сказал Руммо.

 
 
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Экс-тренер юношеской сборной Беларуси Александр Руммо прокомментировал молчание представителей хоккейной отрасли на фоне политической ситуации в стране,...
 
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