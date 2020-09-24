ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кикбоксер Ганин: «Многие говорят: «Я бы подписал петицию, но подставлю тренера». Как ты можешь подставить тренера?»

24.09.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Иван Ганин порассуждал о том, почему некоторые спортсмены боятся высказывать свое мнение.

«В моем круге общения есть либо нейтральные, которым без разницы, кто был и будет президентом, либо те, которые боятся. Но боятся не за себя, а, чтобы не подставить своего тренера или клуб. Многие говорят: «Я бы подписал петицию, но подставлю тренера». Как ты можешь подставить тренера, если ты выдаешь свою позицию, а не тренера? Но я ни на кого давление не оказываю» – сказал Ганин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Иван Ганин порассуждал о том, почему некоторые спортсмены боятся высказывать свое мнение.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ролан Гаррос. Азаренко стартует матчем с Ковинич, Соболенко – с Пегула, Саснович – с Фридзам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика