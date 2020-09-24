Кикбоксер Ганин: «Многие говорят: «Я бы подписал петицию, но подставлю тренера». Как ты можешь подставить тренера?»

Источник материала: Tribuna.com

Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Иван Ганин порассуждал о том, почему некоторые спортсмены боятся высказывать свое мнение.

«В моем круге общения есть либо нейтральные, которым без разницы, кто был и будет президентом, либо те, которые боятся. Но боятся не за себя, а, чтобы не подставить своего тренера или клуб. Многие говорят: «Я бы подписал петицию, но подставлю тренера». Как ты можешь подставить тренера, если ты выдаешь свою позицию, а не тренера? Но я ни на кого давление не оказываю» – сказал Ганин.