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Кикбоксер Ганин: «Многие говорят: «Я бы подписал петицию, но подставлю тренера». Как ты можешь подставить тренера?»
24.09.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Иван Ганин порассуждал о том, почему некоторые спортсмены боятся высказывать свое мнение.
«В моем круге общения есть либо нейтральные, которым без разницы, кто был и будет президентом, либо те, которые боятся. Но боятся не за себя, а, чтобы не подставить своего тренера или клуб. Многие говорят: «Я бы подписал петицию, но подставлю тренера». Как ты можешь подставить тренера, если ты выдаешь свою позицию, а не тренера? Но я ни на кого давление не оказываю» – сказал Ганин.
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Кикбоксер Ганин: «Многие говорят: «Я бы подписал петицию, но подставлю тренера». Как ты можешь подставить тренера?»
Мастер спорта международного класса по кикбоксингу Иван Ганин порассуждал о том, почему некоторые спортсмены боятся высказывать свое мнение.
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