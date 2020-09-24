Ролан Гаррос. Азаренко стартует матчем с Ковинич, Соболенко – с Пегула, Саснович – с Фридзам

В Париже прошла жеребьевка третьего «Большого шлема» сезона – «Ролан Гаррос». В женской сетке сыграют 10 россиянок.
Во второй четверти Виктория Азаренко (10, 14 WTA) сыграет с Данкой Ковинич (Черногория, 73 WTA), Екатерина Александрова (31) – с Мэдисон Инглис, Маргарита Гаспарян – с Элизой Мертенс (16), Анна Блинкова – с квалифаером, Винус Уильямс – с Анной Шмидловой. В этой четверти посеяны Элина Свитолина (3) и Серена Уильямс (6). Украинка стартует матчем против Варвары Грачевой, а 23-кратная чемпионка ТБШ встретится с Кристи Ан.
Внизу сетки расположились Каролина Плишкова (2) и Петра Квитова (7). Финалистка «Премьера» в Риме Плишкова стартует матчем против Осеан Доден, а двукратная чемпионка «Уимблдона» Квитова сыграет с одной из победительниц квалификации.
10-я ракетка мира Белинда Бенчич снялась с турнира незадолго до жеребьевки.