ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ролан Гаррос. Азаренко стартует матчем с Ковинич, Соболенко – с Пегула, Саснович – с Фридзам

24.09.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В Париже прошла жеребьевка третьего «Большого шлема» сезона – «Ролан Гаррос». В женской сетке сыграют 10 россиянок.

Во второй четверти Виктория Азаренко (10, 14 WTA) сыграет с Данкой Ковинич (Черногория, 73 WTA), Екатерина Александрова (31) – с Мэдисон Инглис, Маргарита Гаспарян – с Элизой Мертенс (16), Анна Блинкова – с квалифаером, Винус Уильямс – с Анной Шмидловой. В этой четверти посеяны Элина Свитолина (3) и Серена Уильямс (6). Украинка стартует матчем против Варвары Грачевой, а 23-кратная чемпионка ТБШ встретится с Кристи Ан. 

В третью четверть попали чемпионка Australian Open София Кенин (4) и Арина Соболенко (6, 12 WTA). Американка начнет турнир матчем против Людмилы Самсоновой, а белоруска – против Джессики Пегулы (США, 60 WTA).

Александра Саснович (96 WTA) встретится с Анной-Леной Фридзам (Германия, 104 WTA).

В верхней четверти сетки из топ-сеяных оказались Симона Халеп (1) и Кики Бертенс (5). Халеп сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, а Бертенс – с Катариной Завацкой.

Чемпионка-2004 Светлана Кузнецова (28) в первом круге сыграет с Анастасией Павлюченковой. Во втором круге ее может ждать Катерина Синякова, а в третьем – Бертенс. Анна Калинская стартует матчем с финалисткой Стамбула Эжени Бушар (WC).

Внизу сетки расположились Каролина Плишкова (2) и Петра Квитова (7). Финалистка «Премьера» в Риме Плишкова стартует матчем против Осеан Доден, а двукратная чемпионка «Уимблдона» Квитова сыграет с одной из победительниц квалификации.

10-я ракетка мира Белинда Бенчич снялась с турнира незадолго до жеребьевки.

Полностью сетка здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже прошла жеребьевка третьего «Большого шлема» сезона – «Ролан Гаррос».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Отец Матвея Волкова о решении переехать в Беларусь: «Друзья рассказали, какие меры против вируса предпринимаются у вас в стране, как все работает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика