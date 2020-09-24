Ролан Гаррос. Азаренко стартует матчем с Ковинич, Соболенко – с Пегула, Саснович – с Фридзам

Источник материала: Tribuna.com

В Париже прошла жеребьевка третьего «Большого шлема» сезона – «Ролан Гаррос» . В женской сетке сыграют 10 россиянок.

Во второй четверти Виктория Азаренко (10, 14 WTA) сыграет с Данкой Ковинич (Черногория, 73 WTA), Екатерина Александрова (31) – с Мэдисон Инглис, Маргарита Гаспарян – с Элизой Мертенс (16), Анна Блинкова – с квалифаером, Винус Уильямс – с Анной Шмидловой. В этой четверти посеяны Элина Свитолина (3) и Серена Уильямс (6). Украинка стартует матчем против Варвары Грачевой, а 23-кратная чемпионка ТБШ встретится с Кристи Ан.

В третью четверть попали чемпионка Australian Open София Кенин (4) и Арина Соболенко (6, 12 WTA). Американка начнет турнир матчем против Людмилы Самсоновой , а белоруска – против Джессики Пегулы (США, 60 WTA).

Александра Саснович (96 WTA) встретится с Анной-Леной Фридзам (Германия, 104 WTA).

В верхней четверти сетки из топ-сеяных оказались Симона Халеп (1) и Кики Бертенс (5). Халеп сыграет с Сарой Соррибес-Тормо, а Бертенс – с Катариной Завацкой.

Чемпионка-2004 Светлана Кузнецова (28) в первом круге сыграет с Анастасией Павлюченковой . Во втором круге ее может ждать Катерина Синякова, а в третьем – Бертенс. Анна Калинская стартует матчем с финалисткой Стамбула Эжени Бушар (WC).

Внизу сетки расположились Каролина Плишкова (2) и Петра Квитова (7). Финалистка «Премьера» в Риме Плишкова стартует матчем против Осеан Доден, а двукратная чемпионка «Уимблдона» Квитова сыграет с одной из победительниц квалификации.

10-я ракетка мира Белинда Бенчич снялась с турнира незадолго до жеребьевки.

Полностью сетка здесь .