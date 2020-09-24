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Отец Матвея Волкова о решении переехать в Беларусь: «Друзья рассказали, какие меры против вируса предпринимаются у вас в стране, как все работает»

24.09.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Отец 16-летнего российского прыгуна с шестом Матвея Волкова Константин Волков рассказал «Прессболу», как семья решилась на переезд в Беларусь.

Напомним, прыгун с шестом Матвей Волкова уже в следующем сезоне сможет выступать под белорусским флагом.

– Нам когда-то сделали базу в лесу за городом. Как раз недалеко от дома. Постепенно ее осваивали. Там есть дорожка — 60 метров, уложенная на шпалы. Сектор для прыжков с шестом, гимнастический городок, тренажерный зал. Рядом с Иркутским водохранилищем. Все было хорошо, никто не мешал. Но потом кто-то доложил «куда следует», что во время массовой «самоизоляции» занятия Волкова продолжаются. Закон-то все стадионы и спортивные базы обязывал закрыть сектора. Дошло до министра спорта области...

Есть у меня друг, чемпион Европы Саня Крупский — вместе прыгали в свое время. Сейчас — директор спортивной школы в Иркутске. Вроде хорошо общаемся, но и он ничем помочь не смог. Пришлось идти дальше. Последнее время заместителем министра — бывшего баскетболиста Ильи Резника — числился третий наш товарищ, Паша Богатырев. Звоню, спрашиваю: «Что это значит? Вы сдурели: мы вдвоем на базе! Какие вирусы?» Он ни в какую: приказ и все.

Не понимаю такого подхода. Матвей — член сборной, один из самых перспективных шестовиков мира. В Германии, например, также вводили карантин, но знакомые рассказывали, что спортсменам выделяли время в манежах, чтобы они тренировались, не пересекаясь с другими. А в России «отрубили» — и все, не пущать!.. Два месяца реально по лесам тренировались, как партизаны. Потом нашли школьный стадион в городе, договорились с директором, что будем там готовиться — здание-то все равно закрыто. Со сторожами вопрос также решили. Но из соседних домов «доброжелатели» вызвали полицию. Приехали патрульные... Вопрос в итоге решили, но в намерении переехать после этих приключений мы только утвердились.

А здесь 9 мая. По телевизору смотрю – в Минске парад Победы... Беларусь-то среди вариантов переезда поначалу вообще не рассматривали, но в итоге позвонил друзьям в Минск. Они рассказали, какие меры против вируса предпринимаются у вас в стране, как все работает. Попросили разузнать. Нам позвонил главный тренер сборной Юрий Моисевич. Через пару дней — председатель БФЛА Вадим Девятовский: «Будем рады пригласить вас все посмотреть. Создадим все возможные условия». Причем граница-то была закрыта. Пришлось лететь из Иркутска в Москву, в аэропорту брать машину на прокат и ехать в Минск. Нам прислали документы, по которым значилось, что едем в столицу проводить семинар. Оказалось, этого достаточно для прохождения границы, – сказал Волков.

 
Теги: Минск
 
 
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Отец 16-летнего российского прыгуна с шестом Матвея Волкова Константин Волков рассказал «Прессболу», как семья решилась на переезд в Беларусь.
 
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