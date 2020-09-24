Елена Левченко: «Спорт вне политики? Спорт у нас очень даже в политике. Кто у нас заведует НОК, Минспорта? Чиновники, которые в политике»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская баскетболистка прокомментировала фразу «спорт вне политики».

«Давайте называть вещи своими именами. Почему у нас в стране спорт вне политики? Спорт у нас очень даже в политике. Кто у нас заведует НОК, Минспорта? Чиновники, которые в политике.

Когда нас отправляют на соревнования, говорят, что нужно хорошо выступить. Если выступаем хорошо, эти чиновники ставят себе плюсик. Он очень в политике. Называйте вещи своими именами.

Давно ввязали спорт в политику, а сейчас, когда мы выражаем какое-то свое мнение, согласно Конституции Беларуси, ничего не нарушая, людям почему-то это не нравится», – заявила Левченко.