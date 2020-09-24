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Елена Левченко: «Спорт вне политики? Спорт у нас очень даже в политике. Кто у нас заведует НОК, Минспорта? Чиновники, которые в политике»
24.09.2020 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская баскетболистка
«Давайте называть вещи своими именами. Почему у нас в стране спорт вне политики? Спорт у нас очень даже в политике. Кто у нас заведует НОК, Минспорта? Чиновники, которые в политике.
Когда нас отправляют на соревнования, говорят, что нужно хорошо выступить. Если выступаем хорошо, эти чиновники ставят себе плюсик. Он очень в политике. Называйте вещи своими именами.
Давно ввязали спорт в политику, а сейчас, когда мы выражаем какое-то свое мнение, согласно Конституции Беларуси, ничего не нарушая, людям почему-то это не нравится», – заявила Левченко.
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Елена Левченко: «Спорт вне политики? Спорт у нас очень даже в политике. Кто у нас заведует НОК, Минспорта? Чиновники, которые в политике»
Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала фразу «спорт вне политики».
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