Гендир Единой лиги ВТБ Корстин: «По эффективности в сфере маркетинга «Цмокi» занимают последнее место среди всех участников лиги»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин оценила маркетинговые успехи минских «Цмокаў», сообщает « Прессбол ».

– Как лига оценивает работу с болельщиками и эффективность маркетинга «драконов»? Все-таки «Цмокi» — единственная команда в турнире, которая последние два сезона собирает в среднем меньше тысячи болельщиков на трибунах.

– Внимательно отслеживаем клубную посещаемость и очень хотели бы, чтобы белорусы прибавили в этом плане. Каждый год лига устраивает семинары для участников турнира, где рассказывает о передовых наработках в сфере маркетинга, презентует модели, которые доказали эффективность на практике. Детально объясняем механизмы, помогающие превращать ивенты не просто в зрелищное, но и финансово выгодное мероприятие.

Кроме того, клубы сами открыты к обмену информацией, использование которой может позитивно отразиться на заработках или увеличении фан-базы. Ведь вне площадки команды у нас не конкурируют, а сотрудничают — внутри сообщества каждый участник заинтересован в продвижении как соревнования, так и баскетбола в целом.

Упомяну и о том, что мы приглашаем спикеров — успешных менеджеров, которые работают в различных турнирах и клубах (не только баскетбольных). Гости делятся опытом по выполнению маркетинговых задач, подсказывают практические пути решения проблем в том же Минске, Нижнем Новгороде или Нур-Султане. Более того, со стороны лиги постоянно ищем пути совершенствования в этой области.

Поэтому поставлю твой вопрос иначе: как предложенными знаниями и инструментами пользуются на местах? Давай рассмотрим Беларусь: вот в режиме онлайн открываю таблицу, где на регулярной основе учитываем и подбиваем все ключевые показатели эффективности клубов в сфере маркетинга. Видим, что, к сожалению, «Цмокi» занимают последнее место среди всех участников лиги...

Сейчас в мире наблюдается актуальная тенденция: при всей важности спортивного результата (он по-прежнему превыше всего) эффективность работы клуба оценивается в том числе и по маркетинговой активности. Точнее, по отдаче, которую легко зафиксировать в прибыли, росте посещаемости, интересе к мерчу и продакшну и так далее. «Цмокам» в этом направлении надо меняться: пересматривать штат, приглашать профессионалов, которые понимают нюансы спортивного маркетинга и пиара, использовать методики, которые позволят говорить с современным болельщиком на одном языке.

Развитие более чем возможно: домашняя арена предоставляет множество способов для вовлечения в сотрудничество спонсоров, телевидения, партнеров. И как следствие — для прироста аудитории. Falcon Club уютен, универсален, здорово смотрится по телекартинке. Мы видим в нем потенциал. А потому ждем от «Цмокаў» намного большей отдачи в сфере маркетинга, – сообщила Корстин.