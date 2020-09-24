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Валерий Карпин: «Ростов», забив гол, подсел психологически, перестал прессинговать. В конце сил не было»

24.09.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2).

– Объясните, пожалуйста, что произошло.

– Ничего не произошло. Пропустили второй гол, потом удаление. Естественно, при результате 1:2 надо было бежать отбирать мяч, прессинговать, но понятно, что когда на одного человека меньше, это сложно.

Можно было встать сзади, но результат не позволял. Понятно, тратили много сил при отборе, на атаку их не хватало.

После нашего гола подсели чисто психологически. Вместо того, чтобы развивать успех, стали жаться к воротам, перестали прессинговать так, как надо, и пропустили. Потом игра была достаточно равной в первом тайме.

А во втором сели слишком низко, позволяли все делать.

– Было видно, как устали игроки, хотя на выходных не было матча с «Ротором».

– Так это как раз не влияло. Дело не в усталости. Надо было много бегать, игроки «Маккаби» заставляли нас много бегать, и потом, понятно, в конце, когда на одного человека меньше, надо было бегать втройне, а сил уже не было.

– Перед стартом этого сезона говорили, что это очень важный сезон для нашей страны, надо набрать максимально много очков в таблице коэффициентов. Получается так, что «Динамо» и «Ростов» оставляют наши клубы вчетвером в еврокубках.

– И? Что вы хотите, чтобы я сказал?

– Как вы настраивали команду? Считаете ли вы, что был определенный недонастрой сегодня?

– Абсолютно нет.

– «Ростов» выпустил ролик про уроки английского языка. Не поспешили? Может, на следующей неделе имело смысл его выпустить?

– Ролик готовился к еврокубкам, неважно, кто был в соперниках.

– Что дальше?

– Готовиться к Туле. Через два дня на третий игра в Туле. Готовимся уже, – сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

У «Ростова» одна победа в четырех последних матчах – техническая над «Ротором»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Маккаби» из Хайфы (1:2).– Объясните, пожалуйста, что...
 
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