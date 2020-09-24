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«Цмокі-Мінск» обыграли «Нептунас» и впервые вышли в групповой раунд Лиги чемпионов
24.09.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Цмокі-Мінск» впервые в истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА.
Лига чемпионов
Квалификация
Цмокі-Мінск – Нептунас – 69:59 (12:15, 26:21, 14:13, 17:10)
24 сентября, 20.00. Болгария, Ботевград
«Цмокі-Мінск»: Максим Салаш (18+4 подбора), Крис Клайборн (17+3 подбора+5 ассистов), Владимир Веремеенко (11+7 поборов).
«Нептунас»: Матас Джогела (12+3 подбора), Норбертас Джига (10+10 ассистов).
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«Цмокі-Мінск» впервые в истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА.
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