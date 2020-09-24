ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Цмокі-Мінск» обыграли «Нептунас» и впервые вышли в групповой раунд Лиги чемпионов

24.09.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Цмокі-Мінск» впервые в истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА.

Лига чемпионов

Квалификация

Цмокі-Мінск – Нептунас – 69:59 (12:15, 26:21, 14:13, 17:10)

24 сентября, 20.00. Болгария, Ботевград

«Цмокі-Мінск»: Максим Салаш (18+4 подбора), Крис Клайборн (17+3 подбора+5 ассистов), Владимир Веремеенко (11+7 поборов).

«Нептунас»: Матас Джогела (12+3 подбора), Норбертас Джига (10+10 ассистов).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Цмокі-Мінск» впервые в истории вышли в групповой этап Лиги чемпионов ФИБА.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Елена Левченко: «Спорт вне политики? Спорт у нас очень даже в политике. Кто у нас заведует НОК, Минспорта? Чиновники, которые в политике»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.09.2020
Mir24.TV Belarus
24.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика