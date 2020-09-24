|
«Кайсар» – «Астана». У Маевского перелом носа, после матча он уехал в больницу
25.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт рассказал о травме белорусского полузащитника Ивана Маевского в матче с
— Сегодня уже в первом тайме вы вынуждено поменяли Ивана Маевского. Как у него здоровье?
— У него перелом носа, он уехал сразу с матча в больницу. Юра Логвиненко, который вышел вместо него сыграл очень хорошо. Он показал, что у него есть большой опыт, контролировал ход матча. Я очень доволен тем, как он сегодня сыграл, – сказал Эшуорт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Пол Эшуорт рассказал о травме белорусского полузащитника Ивана Маевского в матче с «Кайсаром» (1:0).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)