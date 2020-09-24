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Дмитрий Басков: «Сегодня весь белорусский спорт на плечах государства. Мы должны быть благодарны за это»
25.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ Дмитрий Басков поблагодарил государство за помощь в развитии спорта.
«Искренне считаю, что в нашей стране очень много было сделано для развития спорта, причем не только хоккея – современные арены и центры подготовки, программы повышения квалификации и международного обмена для тренерских кадров, финансирование ряда турниров и лиг, и многое-многое другое. Фактически сегодня весь белорусский спорт на плечах государства. Мы должны быть благодарны за это», – заявил Басков.
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Дмитрий Басков: «Сегодня весь белорусский спорт на плечах государства. Мы должны быть благодарны за это»
Председатель ФХБ Дмитрий Басков поблагодарил государство за помощь в развитии спорта.
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