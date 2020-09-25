Экс-руководитель «Смолевичей» Загорцев уволен с должности замглавы администрации Ялты. Ранее он записал видео в поддержку протестов в Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев, который раньше был председателем ФК «Смолевичи», лишился своей должности за поддержку антиправительственных протестов в Беларуси.

Об этом Крыминформу сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

«Да, правда (уволен). Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», – сообщил Имгрунт.

Ранее Загорцев записал видеообращение , в котором выступил в поддержку протестов. В своем обращении он также предположил, что демонстрации разгоняли в том числе и силовики из России, что было неоднократно опровергнуто.

Замглавой администрации он был назначен 21 сентября , должен был курировать ЖКХ и транспорт. До этого с 2011 года возглавлял Смолевичский райисполком Минской области.

23 сентября «Коммерсант» сообщил, что местные жители потребовали уволить Загорцева, который публично поддерживал протесты в Беларуси и грозил России новым 1941 годом. У правоохранительных органов просят проверить громкие заявления чиновника на предмет экстремизма, а также возбуждения ненависти и вражды. Аналогичные заявления также отправлены Александру Лукашенко, в прокуратуру, КГБ и МВД Беларуси, а также в прокуратуру, МИД и ФСБ России.

Загорцев о своем видеообращении: «Видео не выкладывалось, а передавалось… Никаких комментариев я сейчас не даю»