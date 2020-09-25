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Экс-руководитель «Смолевичей» Загорцев уволен с должности замглавы администрации Ялты. Ранее он записал видео в поддержку протестов в Беларуси
25.09.2020 11:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев, который раньше был председателем ФК «Смолевичи», лишился своей должности за поддержку антиправительственных протестов в Беларуси.
Об этом Крыминформу сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
«Да, правда (уволен). Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», – сообщил Имгрунт.
Ранее Загорцев
Замглавой администрации он
23 сентября «Коммерсант» сообщил, что местные жители потребовали уволить Загорцева, который публично поддерживал протесты в Беларуси и грозил России новым 1941 годом. У правоохранительных органов просят проверить громкие заявления чиновника на предмет экстремизма, а также возбуждения ненависти и вражды. Аналогичные заявления также отправлены Александру Лукашенко, в прокуратуру, КГБ и МВД Беларуси, а также в прокуратуру, МИД и ФСБ России.
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Экс-руководитель «Смолевичей» Загорцев уволен с должности замглавы администрации Ялты. Ранее он записал видео в поддержку протестов в Беларуси
Заместитель главы городской администрации Ялты Михаил Загорцев, который раньше был председателем ФК «Смолевичи», лишился своей должности за поддержку...
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